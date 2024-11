Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacherin fährt davon

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Waldstraße;

Unfallzeitraum: 14.11.2024, 17.30 Uhr bis 17.40 Uhr;

Von einer Unfallstelle geflüchtet ist eine noch unbekannte Frau in Borken-Burlo. Zeugen beobachteten den Vorfall am Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr bis 17.40 Uhr, und informierten die Polizei. Ein weißer Peugeot befuhr nach deren Schilderung die Waldstraße in Richtung Borkener Straße und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am Steuer habe eine schlanke Frau mit welligen Haaren gesessen. Die Unfallverursacherin setzte nach dem Unfall ihre Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell