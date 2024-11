Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Ellewick, Schulkamp;

Unfallzeit: 13.11.2024, 16.00 Uhr;

Schwer verletzt wurde ein 4-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Vreden-Ellewick. Ein 40-jähriger Mann aus Vreden hatte am Mittwoch gegen 16.00 Uhr mit seinem Pkw die Straße Schulkamp in Richtung des dortigen Sportplatzes befahren. Das Kind lief zwischen am Straßenrand geparkten Autos hindurch unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug des 40-Jährigen erfasst. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ms)

