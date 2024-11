Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Königsberger Straße;

Tatzeit: 14.11.2024, zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr;

Gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafften sich Unbekannte in Ahaus-Alstätte. Um in das Innere des Gebäudes an der Königsberger Straße zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. In dem Objekt durchwühlten sie ein Schlafzimmer und entwendeten einen Geldbeutel. Zugetragen hat sich der Einbruch am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell