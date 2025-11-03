Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Abfallbehälters

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Auf dem Gelände einer Schule am Schulring wurde am 31. Oktober (Freitag), um 16 Uhr, ein Abfallbehälter angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

