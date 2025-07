Landau, OT Wollmesheim (ots) - Am Samstag den 26.07.2025 kam es zu einem Unglücksfall in Landau-Wollmesheim. Feriengäste aus Thüringen hatten sich über das Wochenende eine Ferienwohnung angemietet. Als sie sich gegen 12:00 Uhr auf dem Balkon im 1. OG befanden, gab aus bislang unbekannten Gründen das Balkongeländer nach und zwei Personen stürzten aus ca. 3 Meter Höhe in den Vorgarten. Beide Personen wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser ...

