Polizei Aachen

POL-AC: Ermittlungen nach Sachbeschädigung in der Kapelle

Aachen (ots)

Im Stadtteil Kornelimünster ist die Inneneinrichtung der Kapelle am Wilburgpfad in der Nähe der Oberforstbacher Straße beschädigt worden.

Nachbarn war die Beschädigung am Mittwochmorgen (25.06.25) aufgefallen. Sie hatten umgehend den Pater der Benediktinerabtei, zu der die Kapelle gehört, informiert, der wiederum die Polizei rief. Die Einsatzkräfte fanden einen verwüsteten Innenraum vor, die Inneneinrichtung war durch die Kapelle geworfen und mutwillig zerstört worden. An diversen Möbelstücken entstand Sachschaden. Beschädigt wurden auch Glaselemente an der Eingangstür der Kapelle. Opferstock und Holzskulpturen wurden hingegen nicht angegriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen wollen am Dienstagabend (24.06.25) gegen 22:20 Uhr eine unbekannte Person in der Nähe der Kapelle gesehen haben. Wer dazu weitere Hinweise geben kann, die bei den Ermittlungen helfen könnten, soll sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241- 9577 33201 (während der Bürozeiten) oder unter 0241- 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) wenden. (sk)

