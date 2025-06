Polizei Aachen

POL-AC: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei Aachen ermittelt

Aachen (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (25.06.25) an der Kreuzung Prager Ring/ Grüner Weg zwei Gullydeckel herausgehoben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Aachener, der gegen 4 Uhr in seinem Fahrzeug auf dem Prager Ring in Richtung Madrider Ring unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, touchierte aber einen der Kanaldeckel. Dadurch platzte ein Vorderreifen. Das Auto des 47-Jährigen Mannes wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzt wurde niemand.

Die beiden Gullydeckel lagen in unmittelbarer Nähe des Unfallortes und wurden von den Einsatzkräften der Polizei wieder eingesetzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas gesehen hat, das bei den Ermittlungen helfen könnte, meldet sich bitte unter 0241-42201 (während der Bürozeiten) und unter 0241-9577 0 (außerhalb der Bürozeiten). (sk)

