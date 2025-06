Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fake-Rechnungen vom Handelsregister - Scheiben zerstört

Menden (ots)

Deutsche Gerichte führen keine Konten in Irland. Erst im letzten Augenblick bemerkte ein Mendener Geschäftsmann am Mittwoch, dass auf der vermeintlichen Rechnung des Amtsgerichts Frankfurt eine irische Bankverbindung stand. Er brach die Überweisung ab und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die kriminelle Masche funktioniert leider bereits seit Jahren erfolgreich: Die Täter lesen Änderungen in Handelsregistern und verschicken unter dem Briefkopf x-beliebiger Amtsgerichte Rechnungen. Die Unerfahrenheit mancher Firmengründer oder die Hektik, weil in solchen Phasen vieles zu regeln ist, spielt den Betrügern in die Hände. Sie setzen darauf, dass ihre Opfer die Rechnung schnell vom Tisch haben wollen und die merkwürdigen Kontoverbindungen nicht auffallen. Zusätzlicher Druck entsteht durch eine extrem kurze Zahlungsfrist von wenigen Tagen. Wer kein Geld verlieren will, sollte sich dennoch zwei Minuten Zeit nehmen, die Rechnung zu prüfen. Dazu rät die Polizei. Stimmen die Aktenzeichen mit denen der anderen Mitteilungen überein? Wo ist das Konto? Hat der angebliche Absender - in diesem Fall das Amtsgericht Frankfurt - überhaupt irgendetwas mit der Änderung in einem nordrhein-westfälischen Handelsregister zu tun? Im Zweifel sollten sich Betroffene an die öffentlich bekannte Telefonnummer der angeblichen Absender wenden.

An einer Bushaltestellte In den Liethen wurden in der Nacht zum Mittwoch drei Scheiben eines Unterstandes zerstört. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell