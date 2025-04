Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - Mitfahrer in Cabrio angegangen - Zeugen gesucht (04.04.2025)

(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Radolfzell zu einem Vorfall, der sich am Freitag um 16.50 Uhr am Bahnhofplatz in Radolfzell zugetragen hat. Ein 18-Jähriger war in einem weißen VW Golf Cabrio unterwegs. Dessen Fahrzeuglenkerin würgte das Auto an einer Ampel zwei Mal ab, worüber sich der Fahrer eines hinterherfahrenden schwarzen VW Tiguan aufregte und daraufhin den Mittelfinger zeigte. Er folgte wild gestikulierend dem Fahrzeug. Als das Cabrio am Bahnhof verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg warten musste, stieg der Fahrer des Tiguan aus und schlug dem auf der Rückbank sitzenden 18-Jährigen unvermittelt in den Nacken und an den Kopf, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Eine bislang unbekannte Frau stellte sich daraufhin schützend zwischen die beiden Beteiligten, bis das Cabrio weiterfuhr. Bei dem Fahrer des Tiguan soll es sich um einen ca. 50 bis 60 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und grauen Haaren gehandelt haben. Er war ca. 170 bis 180 cm groß und hatte einen braungebrannten Teint. Am Fahrzeug war ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Euskirchen - Abkürzung EU - angebracht. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau die schlichtend eingriffen hatte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Radolfzell unter der Rufnummer 07732/950660 zu melden (AM).

