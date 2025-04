Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte auf Baugerüst in der Leipziger Straße - Polizei sucht Zeugen (31.03./01.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Montagabend haben sich Unbekannte auf einem Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße herumgetrieben. Gegen 21 Uhr teilte eine Anwohnerin mehrere fremde Personen mit Taschenlampen auf einem Gerüst am Gebäude Nummer 15 mit. Am selben Abend oder in der Nacht kam es im gleichen Wohnhaus zu einem versuchten Einbruch in eine der Wohnungen.

Die unbekannten Männer auf dem Gerüst sind der Zeugin in der Vergangenheit bereits des Öfteren in der Gegend aufgefallen. Möglicherweise stehen sie in Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Leipziger Straße 15 in letzter Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

