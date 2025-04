Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Raub in Discounter - Mann bedroht Mitarbeiter mit abgebrochener Flasche (03.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einem Discounter in der Max-Stromeyer-Straße zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 29-jähriger gambischer Staatsangehöriger begab sich gegen 19 Uhr in den Lidl. Dort beobachteten zwei Mitarbeiter des Geschäfts, wie er diverse Lebensmittel und Alkoholika in seinen Rucksack packte und den Markt anschließend durch den Eingangsbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem die Mitarbeiter den Mann schließlich außerhalb des Ladens zur Rede stellten und versuchten ihm den Rucksack abzunehmen kam es zum Gerangel. In der Folge zerschlug der 29-Jährige einige der entwendeten Flachen und bedrohte die Angestellten mit einer abgebrochenen Wodkaflasche, ehe er mit dem restlichen Diebesgut zu Fuß flüchtete. Er konnte jedoch kurz darauf durch eine zivile Streife der Bundespolizei festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der 29-Jährige, da der Haftgrund der Fluchtgefahr verneint wurde, auf die Straße entlassen.

