Landkreis Waldshut) Tödlicher Verkehrsunfall -- Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen (03.04.2025)

"Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es zur genannten Zeit auf der Landesstraße 171 im Landkreis Waldshut. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen der Fahrerin eine Kraftrades und einem Pkw-Fahrer zu einer Kollision im Gegenverkehr. Ein 20-Jähriger befuhr mit dem Pkw die Landesstraße in Richtung Bonndorf. Etwa mittig zwischen dem Ort Münchingen und Bonndorf kollidierte der 20-Jährige mit einer ihm entgegen kommenden 16-jährigen Fahrerin eines 125-er-Leichtkraftrades. Die 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Fahrbahn der L 171 war in diesem Teilabschnitt für etwa vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum Verkehrsunfall Angaben machen können. Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise bitte rund um die Uhr an die Polizei in Waldshut, Tel. 07751 8316531"

