Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untersuchungshaft wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls

Auggen (ots)

Wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem Regionalexpress bei Auggen wurde gegen einen 32-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet.

Am Donnerstag, den 2. Januar 2025, gegen 23:15 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung im RE17029 informiert. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Efringen-Kirchen konnten der Tatverdächtige, der Geschädigte sowie mehrere Zeuginnen und Zeugen durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein somalischer Staatsangehöriger auf Höhe Auggen eine Umhängetasche, welche ein anderer Fahrgast während eines Toilettengangs am Sitzplatz zurückgelassen hatte, entwendet haben. Ein Zeuge konnte dies beobachten und machte den Geschädigten auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Am Sitzplatz des 32-Jährigen soll es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein, da sich der Mann weigerte, das Diebesgut zurückzugeben.

Der dringend Tatverdächtige wurde aufgrund des Verdachts des räuberischen Diebstahls vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am Folgetag durch das Amtsgericht Freiburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Daraufhin wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell