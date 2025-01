Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Auffällige Person in Regionalexpress

Sankt Georgen (Schwarzwald) (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte im Zusammenhang mit dem Verhalten eines 36-Jährigen in einem Regionalexpress zwischen Donaueschingen und Sankt Georgen (Schwarzwald).

Am Freitag, den 27. Dezember 2024 gegen 21 Uhr wurde mitgeteilt, dass im RE4740 (Fahrtstrecke Donaueschingen - Offenburg) eine betrunkene Person randalieren und Reisende belästigen soll. Einsatzkräfte der Landespolizei konnten beim Halt am Bahnhof Sankt Georgen (Schwarzwald) den türkischen Staatsangehörigen antreffen. Der 36-Jährige war dabei zunächst nicht ansprechbar und wies mehrere Beulen am Kopf auf. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes musste der Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Inwieweit es im Zug zu strafbaren Handlungen durch den 36-Jährigen kommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell