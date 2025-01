Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernzug

Freiburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 39-Jähriger wurde durch Einsatzkräfte des Zoll in einem Fernzug kontrolliert und in Freiburg durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Samstagvormittag (04.1.25) nach der Einreise aus der Schweiz in einem Fernzug. Der 39-Jährige konnte sich dabei nur mit einem Schweizer Aufenthaltstitel ausweisen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen offenen Haftbefehl. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war der 39-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten und zwei Wochen verurteilt worden, wobei die Strafe unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Da der Mann sich in der Folge nicht an die Auflagen hielt wurde die Freiheitsstrafe zur Vollstreckung ausgeschrieben. Bei Ankunft am Hauptbahnhof Freiburg wurde der 39-Jährige an die Bundespolizei übergeben. Der Gesuchte wurde festgenommen und zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

