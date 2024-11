POL-WAF: Beckum. Ford Fiesta angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am heutigen Dienstag (19.11.2024) um 6.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Beckumer Straße in Ahlen in Richtung Beckum. Als der Fahrer einen Lkw überholte, musste er aufgrund von Gegenverkehr unmittelbar vor dem Lkw wieder einscheren. Dabei geriet sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Bushaltestellenschild. Das Auto ...

mehr