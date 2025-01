Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung nach Italien

Freiburg (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am Freiburger Hauptbahnhof durch Einsatzkräfte der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Gegen den Mann besteht eine Ausschreibung zur Auslieferung nach Italien.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Samstagvormittag (04.01.25) am Freiburger Hauptbahnhof. Der in Deutschland lebende Mann konnte sich dabei mit einer italienischen Identitätskarte ausweisen. Die Überprüfung des 29-Jährigen ergab einen Treffer im Schengener Informationssystem (SIS) durch Italien zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Der Gesuchte war in Italien wegen Rauschgiftkriminalität und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Zur Vollstreckung der Strafe in Italien besteht der Antrag zur Auslieferung. Der 29-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Durch das Amtsgericht Freiburg wurde eine Festhalteanordnung bis zur Entscheidung über die Auslieferung erlassen. Daraufhin wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

