POL-HX: Räuberischer Diebstahl

Warburg (ots) - In der Nacht von Freitag (24.5.) auf Samstag (25.5.) kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruchdiebstahl bei einem Optiker. Bisher unbekannte Täter hebelten mehrere Türen auf und konnten so in die Verkaufs- und Büroräume gelangen. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke durchsucht und letztendlich mehrere Geldkassetten geöffnet. So konnten über 300 EUR Bargeld entwendet werden. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, möge sich bitte ...

