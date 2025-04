Trossingen (ots) - Ein größerer Polizeieinsatz hat am Donnerstagmittag am Rudolf-Maschke-Platz nach Androhung von Gewalt in einem Hotelzimmer stattgefunden. Vorausgegangen war ein Notruf eines 44-jährigen Mannes, in dem dieser widersprüchliche und bedrohliche Aussagen tätigte. Unter anderem drohte er mit Gewalt ...

mehr