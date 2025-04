Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto auf dem Parkplatz des Netto beschädigt (03.04.2025)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend, im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, hat ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz des Netto in der Badener Straße abgestellten lila Toyota Aygo die Heckscheibe beschädigt und dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell