POL-KN: (Konstanz) Jogger greift Hunde und Hundehalter mit Tierabwehrspray an - Polizei bittet um Hinweise (30.3.2025)

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen fahruntüchtigen Autofahrer im Schlehenweg gestoppt und dessen Führerschein sichergestellt. Gegen 16:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen VW T-Cross, der in Schrittgeschwindigkeit mittig auf der Fahrbahn fuhr, mehrfach in den Gegenverkehr ...

