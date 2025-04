Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Festnahme nach Androhung von Gewalt in Hotelzimmer (03.04.2025)

Trossingen (ots)

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Donnerstagmittag am Rudolf-Maschke-Platz nach Androhung von Gewalt in einem Hotelzimmer stattgefunden. Vorausgegangen war ein Notruf eines 44-jährigen Mannes, in dem dieser widersprüchliche und bedrohliche Aussagen tätigte. Unter anderem drohte er mit Gewalt gegen Einsatzkräfte. Aufgrund der unklaren Lage waren mehrere Beamte im Einsatz. Das betreffende Hotelzimmer öffneten die Polizisten nach richterlicher Anordnung. Der Mann konnte im Hotelzimmer angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Er befand sich in einem stark alkoholisierten Zustand und musste aufgrund eines offenen Haftbefehls in ein Justizvollzugskrankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell