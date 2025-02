POL-PDMT: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Hachenburg

Flacht (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, den 13. Februar, flexten Unbekannte die Sicherung eines freistehenden Zigarettenautomaten in der Hauptstraße auf und hebelten diesen anschließend gewaltsam auf. Es wurden sämtliche Zigaretten sowie das im Automaten befindliche Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

