Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Zwei Einbrüche auf der Goethestraße - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am gestrigen Donnerstag auf der Goethestraße in Elmpt, und zwei in zwei direkt nebeneinanderliegenden Häusern. In beiden Fällen brachen der oder die Täter in den Morgenstunden zwischen etwa 07.30 und 11.00 Uhr in die Wohnungen ein. Im ersten Fall schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür einer Doppelhaushälfte ein, im zweiten Fall hebelten die Täter die Terrassentür eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchte die Wohnung. Der oder die Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen über die 02162/377-0. /wg (230)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell