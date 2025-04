Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falschfahrerin am Kreisverkehr Reichenaustraße/Europabrücke - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen (03.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es am Kreisverkehr Reichenaustraße/Europabrücke zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen sucht.

Am Spätnachmittag fuhr eine unbekannte Frau von der Reichenaustraße - aus Richtung Tankstelle - oder Oberlohnstraße kommend in den Kreisverkehr. Vermutlich wollte sie diesen in Richtung B33/Singen verlassen, verpasste jedoch die richtige Ausfahrt. In der Folge fuhr sie unter der Brücke hindurch und verließ den Kreisel schließlich direkt danach, auf der von der B33 in Richtung Innenstadt führenden Fahrspur. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt entgegen der Fahrtrichtung auf die B33/Reichenaustraße in Richtung Singen fort.

Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer die durch die Falschfahrerin gefährdet worden sind und bittet diese und Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

