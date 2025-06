Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Berufskolleg

Randalierer am Nußberg

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in Büroräume des Berufskollegs an der Hansaallee ein. Dort brachen sie Schränke auf und entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Wer hat zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Eine Zeugin meldete Dienstagabend einen Randalierer an der Nußbergstraße. Der 36-jährige Iserlohner schlug vor Autos, versuchte einen Passanten zu schlagen, beleidigte ihn und verhielt sich auch gegenüber der angerückten Polizeistreife aggressiv. Er musste überwältigt werden und schlief anschließend seinen Alkoholrausch in einer Gewahrsamszelle aus. Die Beamten zeigten ihn wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell