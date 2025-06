Lüdenscheid (ots) - Einbrecher schlugen am vergangenen Wochenende den Glaseinsatz der Tür eines Einfamilienhauses am Westerfelder Weg ein und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt. Beute machten sie offenbar keine. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Vandalen beschmierten am vergangenen Wochenende eine Tür auf dem Schulgelände der ...

