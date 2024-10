Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchte Einbrüche in Cuxhaven und Otterndorf am Wochenende - Zeugenaufrufe

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Otterndorf. Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag (26./27.10.2024) versuchten bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Cuxhaven und Otterndorf einzudringen.

In Cuxhaven war ein Einfamilienhaus in Holte-Spangen in der Straße Im Dorf betroffen. Die wahrscheinliche Tatzeit ließ sich hier auf die Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr eingrenzen.

In Otterndorf war eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schleusenstraße betroffen. Die wahrscheinliche Tatzeit ließ sich hier auf die Zeit zwischen 20:45 Uhr und 01:50 Uhr eingrenzen.

In beiden Fällen blieb es beim Versuch.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

