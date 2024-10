Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in der Nordfeldstraße in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven. Bereits am 22.10.2024 kam es in den Morgenstunden gegen 06:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Nordfeldstraße in Cuxhaven-Döse. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte hierbei einen massiven Schaden an einem geparkten VW Polo in silber.

Aufgrund des großen Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfall vermutlich durch einen LKW verursacht wurde.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

