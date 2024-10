Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leichtverletztem Motorradfahrer

Am Freitagvormittag kam es im Alten Postweg in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 22-jährige ortsansässige PKW-Fahrer übersah beim Einbiegen auf den Alten Postweg das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 125er Leichtkraftrad. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Cadenberge verletzte sich hierbei zum Glück nur leicht. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Weiter wurde von Amts wegen ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Foto anbei)

+++

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten der Polizei Hemmoor in die Wingst gerufen. Nachbarschaftsstreitigkeiten hatten dort schließlich zu einem mutmaßlichen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geführt. Nach ersten Ermittlungen hatte der 39-jährige Beschuldigte Gartentätigkeiten am Wegesrand durchgeführt und einen bisher unbekannten Gegenstand gegen das fahrende Auto eines 62-jährigen Nachbarn geworfen. Am PKW Daimler-Benz C180 entstand ein Schaden von ca. 2000EUR.

+++

Diebstahl einer Kapitänsstatue in Cuxhaven

Gegen Mitternacht des 26.10.2024 kam es während des laufenden Schankbetriebs zum Diebstahl einer Kapitänsstatue, welche bereits seit Jahren auf der Bank vor einer Kneipe in Duhnen sitzt. Der Wert der ca. 30 Kilogramm schweren Statue wird mit einigen hundert Euro beziffert. Daneben scheint auch der ideelle Wert eine große Rolle zu spielen, denn einige Gäste der Kneipe machten sich, leider bislang erfolglos, sofort auf die Suche nach der Statue. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu melden. (Lichtbild der Statue im Anhang)

