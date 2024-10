Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Spieka - Motorradfahrer kollidiert mit entgegenkommendem PKW und flüchtet - Zeugenaufruf (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am Samstagnachmittag (26.10.2024) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Straße Alter Deich zwischen Spieka und Cappel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war hierbei in Richtung Cappel unterwegs. In einer Linkskurve geriet er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr.

Ein entgegenkommender, 43-jähriger PKW Fahrer aus der Wurster Nordseeküste konnte durch ein eigenes Ausweichmanöver eine Frontalkollission vermeiden, stieß jedoch seitlich mit dem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle

Durch den Zusammenstoß wurde der PKW Skoda in weiß erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch am Motorrad müssen erhebliche Schäden entstanden sein, so verlor es beim Zusammenstoß eigene Fahrzeugteile.

Nach ersten Ermittlungen könnte es sich beim Motorrad um ein Modell "Buell Lightning XB" gehandelt haben. Nach Angaben des PKW Fahrers könnte das Motorrad schwarz und orange gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen oder zu dem Motorrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

