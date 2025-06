Iserlohn (ots) - Einbrecher drangen zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 7 Uhr, in ein Autohaus an der Untergrüner Straße ein. Hierfür brachen sie eine Tür auf. Beute machten sie offenbar keine. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill) Vandalen trieben am zurückliegenden Wochenende ihr Unwesen an der Sonderschule im Nordfeld. Sie beschädigten die ...

