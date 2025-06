Hemer (ots) - Unbekannte Täter setzten gestern, 13.34 Uhr, eine Mülltonne an der Bushaltestelle "Westig Drehscheibe" an der Hauptstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

