Polizei Aachen

POL-AC: Hoher Schaden: Unbekannte erschleichen sich Geld und Schmuck durch erfundene Geschichten

StädteRegion/ Aachen/ Würselen/ Baesweiler (ots)

Drei Anrufe und drei erfundene Geschichten von angeblich tödlichen Unfällen und einem bevorstehenden Raubüberfall: Für drei ältere Menschen hatten diese Telefonate schwerwiegende finanzielle Folgen.

In Baesweiler, Würselen und Aachen haben zwei ältere Frauen und ein älterer Mann am Montagabend (25.06.25) mit ihnen völlig unbekannten Menschen telefoniert. Diese Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten den Senioren Geschichten von angeblich tödlichen Verkehrsunfällen und hohen Kautionen, die nun zu bezahlen seien, ansonsten müssten der Enkel und die Tochter weiter in Untersuchungshaft bleiben. In einem anderen Fall erfand ein falscher Polizeibeamter einen bevorstehenden Raubüberfall und forderte die Seniorin auf, Schmuck und Geld zu übergeben, um alles in Sicherheit zu bringen. Diese drei Anrufe brachten den Tätern viel Geld ein (insgesamt ein mittlerer fünfstelliger Betrag), darüber hinaus Goldmünzen und Schmuck.

Menschen telefonisch unter Druck setzen, mit Ängsten und Sorgen spielen - das alles beherrschen die falschen Polizisten oder Staatsanwälte.

Klären Sie Ihre Bekannten, Freunde und Familienangehörigen auf und sagen Sie Ihnen, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder das Gericht niemals diese Wege beschreiten würde. Gerne können Sie einen Gesprächstermin mit unseren Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz vereinbaren (Telefonnummer 0241-9577 34401). Wir informieren kostenlos. (sk)

