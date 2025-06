Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Eschweiler: Ohne Führerschein mit Tempo 160 unterwegs

StädteRegion Aachen/Eschweiler/Würselen (ots)

Am Samstag (21.06.2025) hat sich eine 23-jährige Frau aus Baesweiler eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Jetzt erwartet sie ein umfangreiches Strafverfahren.

Einsatzkräften der Polizei Aachen war gegen 22:10 Uhr in Eschweiler ein Kleinwagen mit Gummersbacher Kennzeichen aufgefallen. Die Autofahrerin missachtete eine rote Ampel und kurz darauf auch die Anhaltezeichen der Polizei. Das Auto beschleunigte sie immer weiter und versuchte so, sich einer Kontrolle zu entziehen. Zwischenzeitlich flüchtete sie mit 160 km/h vor der Polizei und missachtete hierbei diverse Verkehrsregeln.

Von Eschweiler aus flüchtete sie über die Aachener Straße in Richtung Würselen. Dort drehte sie in einem Kreisverkehr und fuhr die Aachener Straße wieder zurück in Richtung Eschweiler. Von der Aachener Straße aus bog sie in die Straße "An der Landebahn" ab. Dort hielt die Frau gegenüber der Zufahrt des Flugplatzes Merzbrück plötzlich an und beendete ihre Fahrt. Jedoch mit entsprechenden Folgen: Die Frau aus Baesweiler erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte: unter anderem auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die Beifahrerin wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie im Verdacht steht, einen Verstoß gegen § 21 (1) Nr. 2 StVG begangen zu haben. (gw)

