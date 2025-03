POL-DO: 22-Jähriger sticht mit einem Messer auf einen Mitarbeiter im Hauptbahnhof Dortmund ein - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0221 Die Kriminalpolizei in Dortmund und Lünen warnt vor Betrügern, die es u.a. auf EC-Karten abgesehen haben und dabei in Telefongesprächen mit unterschiedlichen Legenden arbeiten. Seit Ende Januar 2025 ermittelt die Kripo in acht Fällen. Um weitere Taten zu verhindern, bittet die Polizei, die Anrufe der angeblichen ...

mehr