POL-DO: Einladung zur Pressekonferenz: Polizeiliche Kriminalstatistik 2024

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0220 Am Donnerstag (6. März) meldete sich ein 14-Jähriger aus Lünen bei der Polizei. Er konnte sein gestohlenes Handy per App orten und bat die Beamten um Hilfe. Gegen 15.25 Uhr stand der 14-Jährige in Eving an der Haltestelle Externberg (Evinger Straße). Nach ersten Erkenntnissen sprach ihn ein Unbekannter im Bereich der Lothringer ...

mehr