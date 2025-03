Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall in Eving: Polizei nimmt zwei der drei Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0220

Am Donnerstag (6. März) meldete sich ein 14-Jähriger aus Lünen bei der Polizei. Er konnte sein gestohlenes Handy per App orten und bat die Beamten um Hilfe.

Gegen 15.25 Uhr stand der 14-Jährige in Eving an der Haltestelle Externberg (Evinger Straße). Nach ersten Erkenntnissen sprach ihn ein Unbekannter im Bereich der Lothringer Straße an und forderte sein Handy samt Kopfhörer und Bargeld.

Der Unbekannte riss dem Dortmunder daraufhin die Gegenstände aus der Hand und schlug mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchtete er in Richtung U-Bahn-Haltestelle Externberg.

Kurz darauf traten zwei weitere Männer an den Dortmunder heran und forderten unter Androhung von Gewalt die PIN zum Entsperren des Handys. Aus Angst kam er der Forderung nach. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung eines Waldes.

Von zu Hause aus ortete der 14-Jährige sein Handy und verständigte die Leitstelle der Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen zwei der drei Tatverdächtigen in der nördlichen Innenstadt vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam.

Das geraubte Handy und das Bargeld wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen gegen den dritten Tatverdächtigen dauern an.

Die beiden Tatverdächtigen (20 und 22 Jahre aus Dortmund) wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der 14-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell