Lübeck (ots) - Insgesamt 280 Einsätze (2023/2024: 309) nahmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht 2024/2025 in Lübeck und Ostholstein war. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr entfielen 74 Einsätze mit direktem Silvesterbezug in den Bereich der Hansestadt Lübeck ...

