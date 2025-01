Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Zusammenstoß beim Abbiegen - Eine Frau verletzt

Lübeck (ots)

Gestern Abend (02.01.2025) ereignete sich in der Ziegelstraße in Lübeck ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Sprinter mit Kastenaufbau war bei einem Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Fahrerin des PKW wurde dabei leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Lieferwagen die Ziegelstraße in Richtung Innenstadt. Als er nach links in Richtung Schwimmhalle und Versicherungsanstalt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes aus Lübeck. Die 32-jährige Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. In ein Krankenhaus musste sie nicht.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Verkehr im Bereich der Einmündung eingeschränkt.

Der 23-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell