Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup /// Zeugin nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag, 30.12.2024, nahm die Polizeistation in Lübeck Schlutup eine Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht auf. Eine Zeugin habe auf dem Parkplatz eines NETTO Marktes beobachtet, wie ein PKW an einem parkenden PKW Opel einen Schaden verursachte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Diese Zeugin wartete auf den Fahrzeugnutzer und informierte ihn über ihre Beobachtungen. Da die Daten dieser Frau nicht feststehen, wird sie als Zeugin gesucht.

Am 30.12.2024 beobachtete eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Mecklenburger Straße, im Stadtteil Schlutup, am frühen Nachmittag einen dunklen PKW mit Ostholsteiner Kennzeichen, der das Fahrzeug des Geschädigten am Heck streifte und zum Wackeln brachte. Der/die verantwortliche Fahrzeugführer/in habe sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu kümmern.

Die aufmerksame Zeugin wartete auf dem Parkplatz auf den Geschädigten und informierte ihn über ihre zuvor gemachten Beobachtungen. Leider wurden in diesem Gespräch die Daten der Zeugin nicht notiert, so dass die Kollegen in Schlutup nun um Kontaktaufnahme der Frau zur Polizei bitten.

Diese Frau wird, wie auch mögliche weitere Zeugen, darum gebeten, sich mit den Unfallermittlern der Polizeistation Schlutup per Email unter schlutup.pst@polizei.landsh.de oder telefonisch unter 0451/131-7330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell