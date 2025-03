Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger flüchtet mit Auto vor der Polizei: Flucht endet an einem Baum - Haftbefehl vollstreckt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0219

Mit 140 km/h folgte ein Team des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei am Donnerstag (6.3.2025) um 12.57 Uhr auf der Autobahn 40 einem VW-Golf. Das Zivilfahrzeug zeichnete die Fahrt mit spezieller Videomesstechnik (Provida) auf. Kurz vor der Abfahrt Dortmund-Dorstfeld forderten die Beamten den zunächst unbekannten Fahrer auf, der Polizei zu folgen. Der Golf fuhr dem Provida-Fahrzeug hinterher.

An der Kreuzung Wittener Straße/Planetenfeldstraße flüchtete der Golf-Fahrer in Richtung Marten. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, überquerte auf der Planentenfeldstraße einen Fahrradschutzstreifen und fuhr an der Straße Schieferbank gegen einen Baum. Die Zivilkräfte fesselten den Fahrer. Der 18-Jährige Fahrer und seine Beifahrerin (19) blieben unverletzt. Ausweisen konnte er sich nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelte während der Unfallaufnahme die Identität des jungen Mannes und stellte fest: Gegen ihn lag nach einem schweren Raub ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die nächste Fahrt führte zunächst ins Polizeigewahrsam. Die 19-Jährige konnte die Polizeiwache wieder verlassen.

Die Polizei ließ den anderthalb Jahre alten Golf abschleppen (Sachschaden 10.000 Euro).

Am Freitag ging es für den 18-Jährigen weiter in eine Justizvollzugsanstalt. Bei den weiteren Ermittlungen der Dortmunder Polizei geht es um die Gefährdung des Straßenverkehr, den Geschwindigkeitsverstoß und um die Missachtung von Zeichen und Weisungen der Polizei.

