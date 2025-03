Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der B 247 im Kreuzungsbereich zur B 88 zu einem Verkehrsunfall. Ein 72 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die B 247 in Richtung Ohrdruf und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW eines 66-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer leicht verletzt wurden. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

