Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Mopeddiebstahl gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In den frühen Morgenstunden verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Zweiradwerkstatt in der Langenhainer Straße und entwendeten ein Kleinkraftrad, S51/1e in der Farbe grün. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0074547/2025 entgegengenommen. (ah)

