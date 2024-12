PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche am Wochenende +++ Einbruch in Gaststätte

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Einbrüche am Wochenende,

Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 13.12.2024, bis Montag, 16.12.2024

(cw)Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser wurden am Wochenende im Rheingau-Taunus-Kreis gemeldet. In einigen Fällen machten die Täter auch Beute.

Zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Sonntag, 13:50 Uhr war ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg in Niedernhausen-Engenhahn das Ziel von Einbrechern. Nachdem die Täter die Glasfassung einer Terrassentür eingeschlagen hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Der Sachschaden beträgt in dem Fall etwa 200 Euro. Ob hier ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in derselben Straße besteht, wie die Polizei am Samstag berichtete, muss noch ermittelt werden. Am Samstag, zwischen 16 Uhr und 17:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Schlangenbad-Wambach. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten Bargeld und flüchteten. In Hünstetten-Beuerbach suchten die Diebe ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wurmberg" heim. Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr drangen die Täter über ein Fenster in das Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen mit Geld und Wertgegenständen. Allein der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Eine Person konnte durch eine Überwachungskamera gefilmt werden. Die Person war mit einer schwarzen Jacke mit einer weißen Aufschrift im Bereich der linken Brust bekleidet. Er trug weiterhin einen dunklen Kapuzenpullover und einen Schlauchschal sowie Bluejeans, weiße Socken und schwarze Sneaker mit einer weißen Zwischensohle. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0.

2. Einbruch in Gaststätte,

Rüdesheim, Rheinstraße, Samstag, 14.12.2024, 21:30 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 8 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in Rüdesheim in eine Gaststätte ein. Zwischen 21:30 Uhr und 8 Uhr schlugen Einbrecher eine Glastür im hinteren Bereich des Lokals in der Rheinstraße ein. Anschließend begaben sich die Täter in den Kassenbereich und entwendeten Geld sowie Bedienelemente der Kasse. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich an die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 zu wenden.

