POL-MK: Ärger nach Schneeballwürfen

Letmathe (ots) - Vorsicht Diebe Unbekannte haben drei Taschendiebstähle am Freitag begangen. Am Morgen wurde einer Dame zwischen 08:30 und 10 Uhr das Portemonnaie nahe eines Supermarktes An Pater und Nonne aus der Hosentasche entwendet, mit der EC-Karte wurde im dreistelligem Betrag Geld abgebucht. Zwischen 11 und 11:30 Uhr wurde erneut ein Portemonnaie entwendet - dieses Mal an der Hagener Straße. Es befand sich in der Handtasche einer Dame, die sich an einem Supermarkt ...

