Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Letmathe (ots)

Vorsicht Diebe

Unbekannte haben drei Taschendiebstähle am Freitag begangen. Am Morgen wurde einer Dame zwischen 08:30 und 10 Uhr das Portemonnaie nahe eines Supermarktes An Pater und Nonne aus der Hosentasche entwendet, mit der EC-Karte wurde im dreistelligem Betrag Geld abgebucht. Zwischen 11 und 11:30 Uhr wurde erneut ein Portemonnaie entwendet - dieses Mal an der Hagener Straße. Es befand sich in der Handtasche einer Dame, die sich an einem Supermarkt aufhielt. Das gleiche zwischen 11:50 und 12:30 an der Hagener Straße: Hier wurde das Portemonnaie aus dem mitgeführten Rucksack der Geschädigten entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

Hütten aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen dem 09.-23.11. eine Gartenlaube Auf der Emst aufgebrochen und einen Benzinkanister entwendet. Zwischen dem 17.-24.11. waren Unbekannte zudem an der Gennaer Straße aktiv. Sie brachen ein Gartenhaus in einer Schrebergartenanlage auf und durchsuchten den Innenraum, entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell