POL-MK: Nachtrag zu Lkw-Kran stößt gegen Fußgängerbrücke - Meldung vom heutigen Tag, 12.37 Uhr

Menden (ots) - Ein Zeuge wurde am Donnerstag kurz nach 21 Uhr auf ein verdächtiges Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen aufmerksam. Er holte seinen Bekannten, der in der Straße einen Anhänger mit einem aufgeladenen Bagger geparkt hat. Zusammen beobachteten sie, wie sich der Unbekannte auf dem Anhänger bewegte. Sie hatten den Eindruck, dass er den Anhänger an seinen Wagen anhängen wollte. Als der Unbekannte die ...

mehr