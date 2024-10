Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2024, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Eichelhardt, Siegener Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 107 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In den Abendstunden führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen weitere Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, Kölner Straße, und Bruchertseifen, Koblenzer Straße, durch. Dabei waren 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verstöße gegen Straßenverkehrsvorschriften festzustellen. Es wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

