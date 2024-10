Unkel (ots) - Im zeitraum zwischen dem 22.10.2024 und dem 24.10.2024 beschädigten unbekannte Täter drei abgestellte Anhänger in der Straße Am Schröterkreuz. Die Täter zerstachen die Reifen und beschädigten die Planen. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei ...

